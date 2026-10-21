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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 165
Asy-Syu'araa'
165
26:165
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
أَتَأۡتُونَ
ﱤ
ٱلذُّكۡرَانَ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱧ
١٦٥
ﱨ
"Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia,
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.