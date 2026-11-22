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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 16
Asy-Syu'araa'
16
26:16
فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ١٦
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦
فَأۡتِيَا
ﲼ
فِرۡعَوۡنَ
ﲽ
فَقُولَآ
ﲾ
إِنَّا
ﲿ
رَسُولُ
ﳀ
رَبِّ
ﳁ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳂ
١٦
ﳃ
"Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.