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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 155
Asy-Syu'araa'
155
26:155
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
ﲷ
هَٰذِهِۦ
ﲸ
نَاقَةٞ
ﲹ
لَّهَا
ﲺ
شِرۡبٞ
ﲻ
وَلَكُمۡ
ﲼ
شِرۡبُ
ﲽ
يَوۡمٖ
ﲾ
مَّعۡلُومٖ
ﲿ
١٥٥
ﳀ
Nabi Soleh berkata: "Ini adalah seekor unta betina, (di antara cara-cara hidupnya ialah) air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya sehari, dan bahagian kamu sehari, menurut giliran yang tertentu.
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