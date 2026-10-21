Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Asy-Syu'araa' Ayah 145
Asy-Syu'araa'
145
26:145
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٤٥
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٤٥
وَمَآ
ﱳ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﱴ
عَلَيۡهِ
ﱵ
مِنۡ
ﱶ
أَجۡرٍۖ
ﱷﱸ
إِنۡ
ﱹ
أَجۡرِيَ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
عَلَىٰ
ﱼ
رَبِّ
ﱽ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱾ
١٤٥
ﱿ
"Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan (dari Tuhanku), balasanku hanyalah terserah kepada Allah Tuhan sekalian alam.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.