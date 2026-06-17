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Asy-Syu'araa'
112
26:112
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
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Nabi Nuh berkata: "Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan (pangkat dan) pekerjaan mereka?
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ وَمَا عِلۡمِی﴾ أي علم لي ﴿بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ١١٢﴾