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Asy-Syu'araa'
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
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Mereka menjawab: "Patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah (pangkatnya dan hina pekerjaannya)?"
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Hadis
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العربية
Tafsir Muyassar
قال له قومه:
كيف نصدِّقك ونتبعك، والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟