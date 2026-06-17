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Asy-Syu'araa'
107
26:107
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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"Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafsir al-Tabari
( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ )
من الله
( أمِينٌ )
على وحيه إلي, برسالته إياي إليكم.