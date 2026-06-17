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Asy-Syu'araa'
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
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(Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka.)
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.