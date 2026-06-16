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Asy-Syu'araa'
104
26:104
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
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Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha mengasihani.
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Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وإن ربك لهو العزيز الرحيم"
العزيز الذي لا يغالب، فالله عزيز، وهو في وصف عزته رحيم.