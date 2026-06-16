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Asy-Syu'araa'
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
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" ` Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١)
] وه هیچ هاوڕێیهكی خۆشهویست و نزیكمان نیه كه ڕزگارمان بكات.