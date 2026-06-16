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Asy-Syu'araa'
100
26:100
فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
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" ` Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi pertolongan,
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فَمَا لَنَا حينئذ مِنْ شَافِعِينَ يشفعون لنا لينقذونا من عذابه