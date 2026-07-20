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As-Sajdah
6
32:6
ذالك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ٦
ذَٰلِكَ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٦
ذَٰلِكَ
عَٰلِمُ
ٱلۡغَيۡبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٦
Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani;
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Maha Ezzeddine
Ikuti
7 tahun lalu
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Rujukan
Surah 26 dan Ayat 32:6
Disiarkan dalam
Muslim American Society
There are certain pairs of Allah's names that really stand out in certain surahs.
Every name of Allah has multilayered meanings, but when it is combined with another name, as is often in the Quran, it adds an entirely new dimension of that same name.
Al-Azeez (Almighty) is usually paired with Al-Hakeem (The wise), or sometimes Al-Aleem (The All knowing).
In a few places in the Quran Al-Azeez is paired with Al-Raheem. 13 to be exact.
9 of th...
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