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As-Sajdah
23
32:23
ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقايه وجعلناه هدى لبني اسراييل ٢٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍۢ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَـٰهُ هُدًۭى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٢٣
وَلَقَدۡ
ءَاتَيۡنَا
مُوسَى
ٱلۡكِتَٰبَ
فَلَا
تَكُن
فِي
مِرۡيَةٖ
مِّن
لِّقَآئِهِۦۖ
وَجَعَلۡنَٰهُ
هُدٗى
لِّبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
٢٣
Dan demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad), maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya; dan Kami jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Khalid Bashir
Ikuti
6 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 37:117, 7:145, 5:46, 11:17, 28:43, 32:23, 2:53, 40:53-54, 6:154, 5:43-44, 6:91, 46:12
The Qur'an is a book that describes itself. There is no other book that I have read or know of that describes itself in a manner with which the Qur'an speaks of its own uniqueness and eloquence. What is even more remarkable is that the Qur'an speaks of yet another glorious book in equally magnanimous and beautiful praiseful attributes—the Torah.
Some of these descriptions of the Torah in the Quran are listed here:
al-Furqan: Discerner/Distingu...
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