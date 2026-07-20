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As-Sajdah
10
32:10
وقالوا ااذا ضللنا في الارض اانا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ١٠
وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍۢ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَـٰفِرُونَ ١٠
وَقَالُوٓاْ
أَءِذَا
ضَلَلۡنَا
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَءِنَّا
لَفِي
خَلۡقٖ
جَدِيدِۭۚ
بَلۡ
هُم
بِلِقَآءِ
رَبِّهِمۡ
كَٰفِرُونَ
١٠
Dan mereka (yang kafir) itu berkata: "Adakah apabila kami telah hilang lenyap dalam tanah, kami pula akan hidup semula dalam bentuk kejadian yang baharu? Betulkah demikian? " (Mereka bukan sahaja tidak percaya tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan dengan Tuhannya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Sherene Mansor
Ikuti
4 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 32:7-11
Bagaimana jika kawan kita tinggalkan kucing kesayangannya untuk kita jaga?
Apakah kita akan jaga dengan baik kucing itu?
Sudah tentu, kan.
Allah meminjamkan Ruuh.
Adakah bila di pulangkan pada NYA, Ruuh yang suci bersih menjadi kotor dengan syirik dan kering-kontang kerana tidak diberi 'makan' ?
Sudah tentu tidak ada bandingnya Ruuh milik Allah dan kucing milik teman.
Moga kita halusi dan menghargai segala pinjaman dari Allah,
Aamiin
(Inspi...
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0
Amer Abbas
Ikuti
7 tahun lalu
·
Rujukan
Ayat 32:10-14
Disiarkan dalam
Muslim American Society
It may be really hard to live through life (dunya) as a stranger withstanding mockery and challenged in your faith - but with unwavering faith, and if you take away the time dimension, which Allah - exalted is he - transcends as it's clear in the quranic scenery and in the referenced ayats, then you will find that those who are mocking you are crying in humility asking for another chance before their judgment and are being punished severely afte...
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