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As-Saaffaat
7
37:7
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
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Dan (Kami pelihara urusan langit itu) dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan yang derhaka;
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Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَحِفۡظࣰا﴾ مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر أَيْ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ ﴿مِّن كُلِّ﴾ مُتَعَلِّق بِالْمُقَدَّرِ ﴿شَیۡطَـٰنࣲ مَّارِدࣲ ٧﴾ عَاتٍ خَارِج عَنْ الطَّاعَة