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As-Saaffaat
37
37:37
بل جاء بالحق وصدق المرسلين ٣٧
بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٧
بَلۡ
جَآءَ
بِٱلۡحَقِّ
وَصَدَّقَ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
٣٧
(Tidak! Nabi Muhammad bukan penyair dan bukan pula seorang gila) bahkan ia telah membawa kebenaran (tauhid), dan mengesahkan kebenaran (tauhid) yang dibawa oleh Rasul-rasul (yang terdahulu daripadanya).
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Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
tareq abed
Ikuti
8 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 37:36-37
SubhanaAllah, the Prophet PBUH virtue is such that all the Prophets prophesized his coming to their people, and had he not come, their prophecies would have been unfulfilled, and thus his coming proves the validity of the previous Prophets (peace be upon them all)
#ProphetsVirtues
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