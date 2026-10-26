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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 182
As-Saaffaat
182
37:182
والحمد لله رب العالمين ١٨٢
وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٨٢
وَٱلۡحَمۡدُ
ﳔ
لِلَّهِ
ﳕ
رَبِّ
ﳖ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳗ
١٨٢
ﳘ
Serta (ingatlah bahawa) segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.