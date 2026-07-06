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As-Saaffaat
172
37:172
انهم لهم المنصورون ١٧٢
إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٧٢
إِنَّهُمۡ
لَهُمُ
ٱلۡمَنصُورُونَ
١٧٢
Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang yang diberikan pertolongan mencapai kemenangan
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Tafsir Muyassar
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 37:171 hingga 37:173
ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مردَّ لها- لعبادنا المرسلين، أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة، وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل.