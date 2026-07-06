Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saaffaat
161
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
Maka sebenarnya kamu (wahai orang-orang musyrik), dan apa yang kamu sembah itu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
قوله عز وجل : )
( فإنكم )
يقول لأهل مكة :
( وما تعبدون )
من الأصنام .