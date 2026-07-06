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As-Saaffaat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
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Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata (menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah)?
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( أفلا تذكرون . أم لكم سلطان مبين )
أي : حجة على ما تقولونه .