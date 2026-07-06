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As-Saaffaat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
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Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha mengingatkan (bahawa Allah mustahil bagiNya anak-pinak)?
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Bayan ul Quran
آیت 155{ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ } ”کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے ؟“