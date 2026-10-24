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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 155
As-Saaffaat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
أَفَلَا
ﱆ
تَذَكَّرُونَ
ﱇ
١٥٥
ﱈ
Setelah ditegur, maka tidakkah kamu mahu berusaha mengingatkan (bahawa Allah mustahil bagiNya anak-pinak)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.