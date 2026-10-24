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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 153
As-Saaffaat
153
37:153
اصطفى البنات على البنين ١٥٣
أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
أَصۡطَفَى
ﳍ
ٱلۡبَنَاتِ
ﳎ
عَلَى
ﳏ
ٱلۡبَنِينَ
ﳐ
١٥٣
ﳑ
(Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak, dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai?) Adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki (sedang kedua-dua jenis itu Dia lah yang menciptakannya)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.