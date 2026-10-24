Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 152
As-Saaffaat
152
37:152
ولد الله وانهم لكاذبون ١٥٢
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٥٢
وَلَدَ
ﳈ
ٱللَّهُ
ﳉ
وَإِنَّهُمۡ
ﳊ
لَكَٰذِبُونَ
ﳋ
١٥٢
ﳌ
"Allah beranak"; sedang mereka, sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta!
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.