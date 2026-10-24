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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 150
As-Saaffaat
150
37:150
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
أَمۡ
ﲻ
خَلَقۡنَا
ﲼ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
ﲽ
إِنَٰثٗا
ﲾ
وَهُمۡ
ﲿ
شَٰهِدُونَ
ﳀ
١٥٠
ﳁ
Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan Kami mencipta malaikat-malaikat itu - perempuan?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.