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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 149
As-Saaffaat
149
37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ
ﲵ
أَلِرَبِّكَ
ﲶ
ٱلۡبَنَاتُ
ﲷ
وَلَهُمُ
ﲸ
ٱلۡبَنُونَ
ﲹ
١٤٩
ﲺ
(Oleh sebab ada di antara kaum musyrik Arab yang mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah) maka bertanyalah (wahai Muhammad) kepada mereka itu: Adilkah mereka membahagi untuk Tuhanmu anak-anak perempuan, dan untuk mereka anak-anak lelaki?
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