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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 148
As-Saaffaat
148
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَـَٔامَنُواْ
ﲰ
فَمَتَّعۡنَٰهُمۡ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
حِينٖ
ﲳ
١٤٨
ﲴ
(Setelah berlaku apa yang berlaku) maka mereka pun beriman, lalu Kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa (yang ditetapkan bagi masing-masing).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.