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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 144
As-Saaffaat
144
37:144
للبث في بطنه الى يوم يبعثون ١٤٤
لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤٤
لَلَبِثَ
ﲖ
فِي
ﲗ
بَطۡنِهِۦٓ
ﲘ
إِلَىٰ
ﲙ
يَوۡمِ
ﲚ
يُبۡعَثُونَ
ﲛ
١٤٤
ﲜ
Tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur.
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