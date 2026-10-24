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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 143
As-Saaffaat
143
37:143
فلولا انه كان من المسبحين ١٤٣
فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١٤٣
فَلَوۡلَآ
ﲐ
أَنَّهُۥ
ﲑ
كَانَ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلۡمُسَبِّحِينَ
ﲔ
١٤٣
ﲕ
Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah (dengan zikir dan tasbih),
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.