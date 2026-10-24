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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 141
As-Saaffaat
141
37:141
فساهم فكان من المدحضين ١٤١
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٤١
فَسَاهَمَ
ﲆ
فَكَانَ
ﲇ
مِنَ
ﲈ
ٱلۡمُدۡحَضِينَ
ﲉ
١٤١
ﲊ
(Dengan satu keadaan yang memaksa) maka dia pun turut mengundi, lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelunsurkan (ke laut).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.