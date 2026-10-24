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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 140
As-Saaffaat
140
37:140
اذ ابق الى الفلك المشحون ١٤٠
إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠
إِذۡ
ﲀ
أَبَقَ
ﲁ
إِلَى
ﲂ
ٱلۡفُلۡكِ
ﲃ
ٱلۡمَشۡحُونِ
ﲄ
١٤٠
ﲅ
(Ingatkanlah peristiwa) ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.