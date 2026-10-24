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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 139
As-Saaffaat
139
37:139
وان يونس لمن المرسلين ١٣٩
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩
وَإِنَّ
ﱻ
يُونُسَ
ﱼ
لَمِنَ
ﱽ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱾ
١٣٩
ﱿ
Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari Rasul-rasul (Kami) yang diutus.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.