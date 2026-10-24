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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 137
As-Saaffaat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
Dan sesungguhnya kamu (yang menentang Nabi Muhammad): berulang-alik (melalui bekas-bekas tempat tinggal) mereka, semasa kamu berada pada waktu pagi.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.