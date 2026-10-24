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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 134
As-Saaffaat
134
37:134
اذ نجيناه واهله اجمعين ١٣٤
إِذْ نَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٣٤
إِذۡ
ﱣ
نَجَّيۡنَٰهُ
ﱤ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﱥ
أَجۡمَعِينَ
ﱦ
١٣٤
ﱧ
(ingatkanlah peristiwa) ketika kami selamatkan dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya semuanya,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.