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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 132
As-Saaffaat
132
37:132
انه من عبادنا المومنين ١٣٢
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٢
إِنَّهُۥ
ﱙ
مِنۡ
ﱚ
عِبَادِنَا
ﱛ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱜ
١٣٢
ﱝ
Sesungguhnya Nabi Ilyas itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.