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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 131
As-Saaffaat
131
37:131
انا كذالك نجزي المحسنين ١٣١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١
إِنَّا
ﱔ
كَذَٰلِكَ
ﱕ
نَجۡزِي
ﱖ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱗ
١٣١
ﱘ
Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.