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As-Saaffaat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
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Dan apabila diperingatkan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu.
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Tafsir Muyassar
وإذا ذكِّروا بما نسوه أو غَفَلوا عنه لا ينتفعون بهذا الذكر ولا يتدبَّرون.