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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 128
As-Saaffaat
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
إِلَّا
ﱅ
عِبَادَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
ﱈ
١٢٨
ﱉ
Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik (maka mereka akan terselamat, dan mendapat sebaik-baik balasan).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.