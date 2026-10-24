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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 125
As-Saaffaat
125
37:125
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
أَتَدۡعُونَ
ﲹ
بَعۡلٗا
ﲺ
وَتَذَرُونَ
ﲻ
أَحۡسَنَ
ﲼ
ٱلۡخَٰلِقِينَ
ﲽ
١٢٥
ﲾ
"Patutkah kamu menyembah berhala Ba'la, dan kamu meninggalkan (ibadat kepada) sebijak-bijak pencipta?
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