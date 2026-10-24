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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 119
As-Saaffaat
119
37:119
وتركنا عليهما في الاخرين ١١٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١١٩
وَتَرَكۡنَا
ﲚ
عَلَيۡهِمَا
ﲛ
فِي
ﲜ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲝ
١١٩
ﲞ
Dan Kami kekalkan bagi keduanya (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.