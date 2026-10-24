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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 117
As-Saaffaat
117
37:117
واتيناهما الكتاب المستبين ١١٧
وَءَاتَيْنَـٰهُمَا ٱلْكِتَـٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧
وَءَاتَيۡنَٰهُمَا
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡمُسۡتَبِينَ
ﲔ
١١٧
ﲕ
Dan Kami berikan kepada keduanya Kitab Suci yang amat jelas keterangannya;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.