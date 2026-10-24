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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 111
As-Saaffaat
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
إِنَّهُۥ
ﱪ
مِنۡ
ﱫ
عِبَادِنَا
ﱬ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱭ
١١١
ﱮ
Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba Kami yang beriman.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.