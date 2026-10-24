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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saaffaat Ayah 110
As-Saaffaat
110
37:110
كذالك نجزي المحسنين ١١٠
كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠
كَذَٰلِكَ
ﱦ
نَجۡزِي
ﱧ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱨ
١١٠
ﱩ
Demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.