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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ruum Ayah 9
Ar-Ruum
9
30:9
اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٩
أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩
أَوَلَمۡ
ﱲ
يَسِيرُواْ
ﱳ
فِي
ﱴ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱵ
فَيَنظُرُواْ
ﱶ
كَيۡفَ
ﱷ
كَانَ
ﱸ
عَٰقِبَةُ
ﱹ
ٱلَّذِينَ
ﱺ
مِن
ﱻ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﱼﱽ
كَانُوٓاْ
ﱾ
أَشَدَّ
ﱿ
مِنۡهُمۡ
ﲀ
قُوَّةٗ
ﲁ
وَأَثَارُواْ
ﲂ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲃ
وَعَمَرُوهَآ
ﲄ
أَكۡثَرَ
ﲅ
مِمَّا
ﲆ
عَمَرُوهَا
ﲇ
وَجَآءَتۡهُمۡ
ﲈ
رُسُلُهُم
ﲉ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﲊﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
ٱللَّهُ
ﲎ
لِيَظۡلِمَهُمۡ
ﲏ
وَلَٰكِن
ﲐ
كَانُوٓاْ
ﲑ
أَنفُسَهُمۡ
ﲒ
يَظۡلِمُونَ
ﲓ
٩
ﲔ
Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh mereka, dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh Rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata (lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka dibinasakan). Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
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