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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ruum Ayah 8
Ar-Ruum
8
30:8
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
أَوَلَمۡ
ﱙ
يَتَفَكَّرُواْ
ﱚ
فِيٓ
ﱛ
أَنفُسِهِمۗ
ﱜﱝ
مَّا
ﱞ
خَلَقَ
ﱟ
ٱللَّهُ
ﱠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱢ
وَمَا
ﱣ
بَيۡنَهُمَآ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
بِٱلۡحَقِّ
ﱦ
وَأَجَلٖ
ﱧ
مُّسَمّٗىۗ
ﱨﱩ
وَإِنَّ
ﱪ
كَثِيرٗا
ﱫ
مِّنَ
ﱬ
ٱلنَّاسِ
ﱭ
بِلِقَآيِٕ
ﱮ
رَبِّهِمۡ
ﱯ
لَكَٰفِرُونَ
ﱰ
٨
ﱱ
Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja, dan tidak memikirkan dalam hati mereka, (supaya mereka dapat mengetahui), bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar, dan dengan ada masa penghujungnya yang tertentu, (juga untuk kembali menemui Penciptanya)? Dan sebenarnya banyak di antara manusia, orang-orang yang sungguh ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.
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