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Ar-Ruum
6
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعۡدَ
ٱللَّهِۖ
لَا
يُخۡلِفُ
ٱللَّهُ
وَعۡدَهُۥ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦
Demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjiNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Mahjabeen Ahmad
Ikuti
2 tahun lalu
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Rujukan
Ayat 30:6, 94:5-6
Even the most truthful of us can fall short in our promises, not because we never intended to keep them, but so many factors can come in the way, no matter how much we try, our promises can remain unfulfilled because we do not control life.
The only promise we can trust, because His promises do not depend on anyone but Himself, is that of Allah (Al Khaliq) our Creator.
If Allah has promised us فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
it will happen. F...
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