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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ruum Ayah 5
Ar-Ruum
5
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصۡرِ
ﲸ
ٱللَّهِۚ
ﲹﲺ
يَنصُرُ
ﲻ
مَن
ﲼ
يَشَآءُۖ
ﲽﲾ
وَهُوَ
ﲿ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳀ
ٱلرَّحِيمُ
ﳁ
٥
ﳂ
Dengan kemenangan yang diberi Allah. Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Dia lah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.