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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ruum Ayah 4
Ar-Ruum
4
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
ﲩ
بِضۡعِ
ﲪ
سِنِينَۗ
ﲫﲬ
لِلَّهِ
ﲭ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲮ
مِن
ﲯ
قَبۡلُ
ﲰ
وَمِنۢ
ﲱ
بَعۡدُۚ
ﲲﲳ
وَيَوۡمَئِذٖ
ﲴ
يَفۡرَحُ
ﲵ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﲶ
٤
ﲷ
Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira -
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