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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ruum Ayah 10
Ar-Ruum
10
30:10
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزيون ١٠
ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
ثُمَّ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
أَسَٰٓـُٔواْ
ﲙ
ٱلسُّوٓأَىٰٓ
ﲚ
أَن
ﲛ
كَذَّبُواْ
ﲜ
بِـَٔايَٰتِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
وَكَانُواْ
ﲟ
بِهَا
ﲠ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲡ
١٠
ﲢ
Sesudah dibinasakan di dunia maka akibat orang-orang yang melakukan kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab (di akhirat kelak), disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan sentiasa mempersendakannya.
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