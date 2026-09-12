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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عَٰلِمُ
ﱻ
ٱلۡغَيۡبِ
ﱼ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ﱽ
ٱلۡكَبِيرُ
ﱾ
ٱلۡمُتَعَالِ
ﱿ
٩
ﲀ
Dia lah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah jua Yang Maha Besar, lagi maha Tinggi (Yang mengatasi segala-galanya).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.